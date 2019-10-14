Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

В Конституционном суде России усомнились в качестве высшего образования в стране. Судья Константин Арановский раскритиковал систему за неэффективность и несвободу. Причиной многих проблем стала и отсутствие адекватного финансирования. Об этом спикер сообщил изданию "Коммерсантъ".
По мнению специалиста, существующая система не позволяет рассчитывать на стабильное качество образования
Улучшения в образовании длятся лет 30, а результаты их все еще спорны
говорит эксперт
Он добавил, что доверия к дипломам ВУЗов не прибавилось, а решения чиновников вызывают сомнения. Арановский заявил, что преподавателям платят за статистику и отчетность, а не за обучение студентов. В результате они борются за получение грантов и рейтинги, чтобы порадовать ректораты и ведомства. Сейчас рассчитывать приходиться только на энтузиазм активистов.
По мнению судьи, затраченные средства можно было направить на увеличение зарплаты сотрудникам университетов или развитие науки.
Ранее Piter.tv писал о том, что среднее профессиональное образование в Петербурге подстроится под мировые стандарты.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/CareerOneStop
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