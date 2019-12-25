Суды Петербурга вынесли рекордное число решений в пользу ГУП "ТЭК СПб"

Благодаря продуктивной претензионно-исковой работе и исполнению судебных актов, на счета ТЭК за полгода вернулось свыше 725, 9 млн рублей.

В период с января по июнь 2023 года петербургские суды вынесли 1275 решений о взыскании с 869,9 млн рублей с юрлиц в пользу ГУП "ТЭК СПб". По данным пресс-службы предприятия, показатель стал рекордным за последние годы. Для сравнения, за весь 2022 год в силу вступило 1784 аналогичных судебных решений.



С должников взыщут 683,7 млн рублей за потребленную тепловую энергию и неустойку в размере 186,2 млн рублей. Благодаря продуктивной претензионно-исковой работе и исполнению судебных актов, на счета ТЭК за полгода вернулось свыше 725, 9 млн рублей.



Кроме того, предприятие работает над снижением долгов потребителей коммунальных услуг, перешедших с ним на прямые договоры. С начала 2023 года было подано 3952 заявлений о взыскании задолженности по отоплению и горячему водоснабжению на общую сумму 151,2 млн рублей. За этот же период вынесено 1781 судебных актов на общую сумму 65,6 млн рублей.



Представители ТЭК напомнили, то надёжность и бесперебойность снабжения петребуржцев теплом зависит от исполнения абонентами и потребителями коммунальных услуг обязательств по оплате этой услуги. По итогам 2022 года процент собираемости денежных средств за потребленную теплоэнергию составил 101,4%, что является наиболее высоким показателем за последние 3 года.

Ранее мы сообщили о том, что теплоэнергетики с 17 июля начали гидравлические испытания в Петербурге.

Фото: Piter.TV