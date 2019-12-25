Суды Петербурга арестовали 30 участников несанкционированных акций

Большинство участников оштрафовали за участие в несогласованном мероприятии.

По итогам несанкционированных антивоенных акций у Гостиного двора 24 и 25 февраля на данный момент арестовали 30 человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Самое строгое наказание вынес Невский районный суд, который приговорил двух человек к 13 суткам ареста. Остальные задержанные проведут в камере от 4 суток.

Большинство петербуржцев оштрафовали. Самая крупная сумма штрафа — 20 тысяч рублей. Такое решение принял Петроградский районный суд.

Всего рассмотрено более 275 материалов. За два дня полицейские задержали около 700 человек.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что депутаты и активисты Петербурга хотят провести акцию против войны 7 марта.

Фото: Piter.tv