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Суды Петербурга арестовали 30 участников несанкционированных акций
Сегодня, 15:32
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Суды Петербурга арестовали 30 участников несанкционированных акций

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Большинство участников оштрафовали за участие в несогласованном мероприятии.

По итогам несанкционированных антивоенных акций у Гостиного двора 24 и 25 февраля на данный момент арестовали 30 человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Самое строгое наказание вынес Невский районный суд, который приговорил двух человек к 13 суткам ареста. Остальные задержанные проведут в камере от 4 суток.

Большинство петербуржцев оштрафовали. Самая крупная сумма штрафа — 20 тысяч рублей. Такое решение принял Петроградский районный суд. 

Всего рассмотрено более 275 материалов. За два дня полицейские задержали около 700 человек. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что депутаты и активисты Петербурга хотят провести акцию против войны 7 марта.  

Фото: Piter.tv

Теги: арест, задержание, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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