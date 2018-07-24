Суд потребовал у Росреестра отнять 20 лет у дома на Красного Курсанта

В кадастровом учете допустили незаконное исправление сведений.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск семерых петербуржцев к филиалу федеральной кадастровой палаты. Учреждению выдвинули требование исправить реестровую ошибку.

По словам истцов, они узнали о планируемом сносе дореволюционного дома № 12, лит. А, на улице Красного Курсанта из сетевого СМИ. Также они получили информацию об осуществлении кадастрового учета по изменению сведений о здании. В этих сведениях год завершения строительства был исправлен с 1917 на 1938 год. Истцы посчитали это исправление незаконным, поскольку здание построили до 1917 года, а в 1938 в нем провели капитальный ремонт.

Суд согласился с иском и обязал Управление снова изменить сведения о здании.

Ранее сообщалось, что дом арестанта Соколова в Петербурге стал местом для экскурсии.

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