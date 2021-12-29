Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гендиректора "Петростроя"

Дмитрий Ипатов незаконно привлек 270 млн рублей 173 дольщиков на строительство жилого комплекса "Лампо".

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении генерального директора компании "Петрострой" Дмитрия Ипатова, обвиняемого в привлечении денежных средств на долевое строительство в нарушение закона (ст. 200.3 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение полагает, что Ипатов незаконно привлек 270 млн рублей 173 дольщиков на строительство жилого комплекса "Лампо" в Мурино. Однако он ни ввел в эксплуатацию ЖК, ни вернул деньги дольщикам.

Также ранее в отношении компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о проблемном комплексе "Ломоносовъ". Изначально за строительство жилого комплекса взялась компания "Петрострой", которая с 2016 года заключила договоры долевого участия с 1398 дольщиками. Как ранее сообщили в городской прокуратуре, часть денег была использована на другие цели, участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей.

В настоящее время "Петрострой" продолжает возводить жилые комплексы "Чистый ручей", "Материк" и "Северный вальс", расположенные в Ленобласти. Весной следующего года компания возобновит строительство еще четырех проблемных объектов. Права же всех обманутых дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года.

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