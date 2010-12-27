Городской суд зарегистрировал дело петербуржца, который сжёг своего знакомого

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал дело Владимира-Дениса Шилли, который обвиняется в убийстве знакомого. К производству уголовное дело пока что не приняли. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 декабря прошлого года подозреваемый находился в квартире дома 23 по Витебскому проспекту вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт.

В состоянии алкогольного опьянения Шилли трижды ударил знакомого по лицу, потом облил его горючей жидкостью и поджег. Мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее в Невском районе нашли подозреваемого в убийстве 31-летней петербурженки.

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