Суд отказал Смольному в расторжении договора аренды с "Питер-констракшн"

До признания "Питер-констракшн" банкротом, КИО не может расторгнуть договор аренды.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга подтвердили запрет предыдущей инстанции на расторжение договора аренды относительно земельного пространства по улице Беринга, 29. Территория в 1,6 га по-прежнему остается у компании-съемщика "Питер-констракшн". Пространство пытался забрать себе Комитет имущественных отношений. О положительном решении в пользу ответчика рассказал адвокат Иван Решетников.

Рассмотрение дела происходило днем 4 апреля. Оспариваемый земельный участок у реки Смоленки арендует предприятие "Питер-констракшн". Организация собиралось построить там апарт-отель, офисный центр и магазины. Однако, фирма осталась без необходимых для этого денежных средств. В настоящее время компания проходит процедуру признания банкротства. В августа 2017 года КИО обратился с исковым заявлением в суд, требуя взыскать 35 миллионов рублей по задолженностям за аренду. На время признания банкротства "Питер-констракшн" суд запретил предпринимать меры по разрыву контракта с правительством.

Если ответчика признают банкротом, то земля уйдет с торгов. Предварительная стоимость территории оценивается в 600 миллионов рублей. На эти средства достроят дома "Охта-Модерн", работы над которыми уже были начаты. Квартир дожидаются около 300 дольщиков. Остальные деньги перейдут кредиторам "Питер-констракшн" - "Строительному управлению", "Группы ЛСР" и КИО.

Напомним, что Серный мост получил название в честь испанского инженера Бетанкура.

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