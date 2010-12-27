Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Серный мост получил название в честь испанского инженера Бетанкура
Сегодня, 8:59
0
lesjasap
510

Серный мост получил название в честь испанского инженера Бетанкура

0
 
 

Власти Петербурга переименовали Серный мост в мост Бетанкура.

Новый мост, который соединил Петроградскую сторону и Васильевский остров перестанет называться Серным. Конструкцию через Малую Неву переименовали в честь инженера Августина Бетанкура. О постановлении сообщила пресс-служба Смольного. Немногим ранее от  использования ""народного" наименования отказалась Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга.

Ректор университета путей сообщения Александр Панычев предложил назвать переправу в память о иностранном архитекторе, который в 2018 году празднует 250-летний юбилей со дня рождения. Кроме Серного моста другие объекты также "никнеймы". Например, мост через Оккервиль стал Ледовым, мост через Невскую губу - Яхтенным, мост через Ижору - Оборонным. 

Отдельным постановлением правительства названия получили ранее безымянные улицы города в Пушкинском районе. Теперь там находятся Благодарная, Изящная, Любимая, Радужная, Солнечная, Счастливая улицы, улица Грез, улица Вдохновения, Молочный переулок и Лунная Дорожка.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: бетанкур , мост , название , серный мост
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5