Серный мост получил название в честь испанского инженера Бетанкура

Власти Петербурга переименовали Серный мост в мост Бетанкура.

Новый мост, который соединил Петроградскую сторону и Васильевский остров перестанет называться Серным. Конструкцию через Малую Неву переименовали в честь инженера Августина Бетанкура. О постановлении сообщила пресс-служба Смольного. Немногим ранее от использования ""народного" наименования отказалась Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга.

Ректор университета путей сообщения Александр Панычев предложил назвать переправу в память о иностранном архитекторе, который в 2018 году празднует 250-летний юбилей со дня рождения. Кроме Серного моста другие объекты также "никнеймы". Например, мост через Оккервиль стал Ледовым, мост через Невскую губу - Яхтенным, мост через Ижору - Оборонным.

Отдельным постановлением правительства названия получили ранее безымянные улицы города в Пушкинском районе. Теперь там находятся Благодарная, Изящная, Любимая, Радужная, Солнечная, Счастливая улицы, улица Грез, улица Вдохновения, Молочный переулок и Лунная Дорожка.

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