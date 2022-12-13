Суд лишил водительских прав бывшего вице-губернатора Петербурга

Мужчина уехал от ГИБДД на "Бентли".

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева привлекли к ответственности за алкоголь, который он выпил после того, как был остановлен полицией. Мужчину 18 мая лишили водительских прав и выписали штраф. Об этом 29 мая электронному СМИ "Фонтанка" рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

В январе 2023 года сотрудники полиции остановили "Бентли" бывшего вице-губернатора Петербурга, но не смогли освидетельствовать внешние признаки опьянения водителя. Сергей Козырев быстро уехал.

Мужчину нашли во второй половине того же дня в охотничьем домике у поселка Великое. Он начал протестовать. За неповиновение законному распоряжению полиции Выборгский городской суд Ленобласти 27 января назначил Козыреву пять суток административного ареста. Бывший чиновник попросил судить его по месту жительства в Петербурге. Однако так и не пришел на заседание.

В защиту Сергея Козырева высказался адвокат, а также два свидетеля из числа сотрудников охотничьего хозяйства, учредителем которого является бывший вице-губернатор. По их словам, тот был трезв, а выпил уже после охоты в присутствии полицейских, которые приехали на территорию загородного дома.

Суд услышал показания, но отнесся к ним критически. Им противоречили слова понятых и видео на DVD-диске и трёх CD.

В полиции отметили: когда удалось освидетельствовать водителя "Бентли", алкотестер показал 1,097 промилле. В результате 18 мая суд назначил Козыреву штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на один год и восемь месяцев.

Фото: Pxhere