Петербурженка простила сына, который вымогал у нее деньги

Мужчина также был инициатором поджога машины своей матери.

Фрунзенский районный суд Петербурга освободил Ивана Тюрикова и Евгения Абрикосова от наказания. Ранее они подожгли автомобиль "Пежо", принадлежавший матери Тюрикова. Причиной отмены приговора послужило примирение в семье. Об этом 29 мая сообщила объединённая пресс-служба судов.

Согласно материалам дела, в конце 2021 Тюриков звонил матери и требовал перечислить ему 100 тысяч рублей. По информации полиции, мужчину не устроило то, как в семье разделили деньги после продажи квартиры. Он обещал применить меры.

Суд установил, что обещание друга исполнил Абрикосов. В декабре по наводке Тюрикова он поджег автомобиль "Пежо" на Будапештской улице. Пострадавшая оценила ущерб в 264 тысячи рублей и, после многочисленных угроз, перевела сыну Тюрикову деньги, которыми он и расплатился с поджигателем.

Тюрикову и Абрикосову вменили умышленное повреждение чужого имущества (167 УК) и вымогательство (163 УК). Они признали вину. За вымогательство группой лиц им назначили год лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы.

Позже мать простила двух фигурантов. В связи с этим суд изменил категорию преступления с тяжкой на среднюю и освободил обоих от наказания.

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Отметим, что обязательное условие для этого — загладить причинённый вред.