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Суд вновь зарегистрировал дело в отношении Юрия Шевчука
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Суд вновь зарегистрировал дело в отношении Юрия Шевчука

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Ранее дело вернули составителям.

Дзержинский районный суд вновь зарегистрировали дело об административном правонарушении в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука. Об этом 15 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Ему вменяют дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Поводом для этого могла послужить фраза о том, что родина не связана с президентом на концерте в Уфе. В интервью Катерине Гордеевой Шевчук сказал о том, что подобные мысли выражал и на других концертах, но ранее информация не распространилась так широко. 

Протокол был составлен в мае, но его вернули составителям из-за недочетов.

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Фото: ВКонтакте / ДДТ клуб

Теги: ддт, дискредитация, юрий шевчук
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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