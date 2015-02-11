Суд вновь зарегистрировал дело в отношении Юрия Шевчука

Ранее дело вернули составителям.

Дзержинский районный суд вновь зарегистрировали дело об административном правонарушении в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука. Об этом 15 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ему вменяют дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Поводом для этого могла послужить фраза о том, что родина не связана с президентом на концерте в Уфе. В интервью Катерине Гордеевой Шевчук сказал о том, что подобные мысли выражал и на других концертах, но ранее информация не распространилась так широко.

Протокол был составлен в мае, но его вернули составителям из-за недочетов.

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Фото: ВКонтакте / ДДТ клуб