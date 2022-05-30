Дело в отношении Юрия Шевчука вернули составителям

Серьезные недочеты в документе не позволили рассмотреть дело.

Материалы дела на Юрия Шевчука вернули составителям. Дзержинский районный суд обнаружил недочеты в протоколе, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, лидера группы ДДТ хотят наказать за рассуждения о том, что такое Родина, на его концерте в Уфе. Он сказал о том, что Родина не связана с президентом. Правоохранители увидели в этом дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Полиция наведалась за кулисы к артисту сразу после концерта.

Протокол, как оказалось, был составлен с недочетами. Не описано событие правонарушения, не говорится о том, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию деятельности ВС РФ. Недостатки считаются существенными.

Видео: Telegram / Baza