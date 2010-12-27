Суд в Петербурге 16 декабря рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Защитник требует сменить меру пресечения на домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд 16 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова. Мужчину обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Заседание пройдёт 16 декабря в 12:30. Будет рассмотрена апелляция постановления от 11 ноября об аресте историка до 8.02.2020 года.

Как заявил адвокат обвиняемого, Соколов не будет лично присутствовать на суде, возможно, с ним свяжутся по видеосвязи. Защитник требует заменить меру пресечения историку на домашний арест. Сам Соколов находится в центре им. В.П. Сербского в Москве.

Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.

Доцент Соколов написал журналистам шокирующее письмо-исповедь.

Фото: Piter.tv