Октябрьский районный суд запретил сайт по продаже стероидов

Октябрьский районный суд признал информацию на сайте по торговле стероидами запрещенной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Прокуратура нашла сайт, где продавали препараты медицинского назначения, в том числе для увеличения синтеза белка и стероиды. При этом лицензии на розничную торговлю лекарствами у сайта не было.
Октябрьский районный суд Петербурга признал информацию, распространяемую в интернете, запрещенной и удовлетворил требования.
Ранее фальшивые рецепты на психотропные вещества довели петербуржцев до уголовного дела.
Фото: pixabay
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