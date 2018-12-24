Октябрьский районный суд запретил сайт по продаже стероидов

У сайта не было лицензии на розничную торговлю лекарствами.

Октябрьский районный суд признал информацию на сайте по торговле стероидами запрещенной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Прокуратура нашла сайт, где продавали препараты медицинского назначения, в том числе для увеличения синтеза белка и стероиды. При этом лицензии на розничную торговлю лекарствами у сайта не было.

Октябрьский районный суд Петербурга признал информацию, распространяемую в интернете, запрещенной и удовлетворил требования.

Ранее фальшивые рецепты на психотропные вещества довели петербуржцев до уголовного дела.

Фото: pixabay