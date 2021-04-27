Суд в Петербурге заблокировал ещё одну серию мультфильма Happy Tree Friends

В мультфильме показываются способы нанесения увечий.

Кировский районный запретил серию мультфильма Happy Tree Friends. Это происходит уже не в первый раз.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец счел, что сериал мотивирует детей на деструктивное противоправное поведение, в том числе насилие. При этом доступ к Интернет-ресурсу никак не ограничен.

В мультике показывается, как погибают герои, есть сцены с кровью. Аннотация гласит о том, что главные герои в обычных жизненных ситуациях подвергаются физическому и моральному насилию.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский суд запретил аниме-сериал "Адская девочка".

Фото: MondoMedia