Суд Петербурга оставил в силе приговор карельскому историку Дмитриеву

Мужчину обвинили в в сексуальном насилии над ребенком и приговорили к 13 годам колонии.

Во вторник, 16 сентября, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил без изменений приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву. Напомним, его обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Мужчина проведет следующие 13 лет в колонии, сообщил РБК.

Адвокат обвиненного Виктор Ануфриев сообщил, что защита будет обжаловать приговор и далее. Следствие полагает, что осужденный делал обнаженные фотографии своей несовершеннолетней падчерицы, а также совершал над ней насилие сексуального характера. Историк отметил, что фотографировал ребенка в медицинских целях: он вел дневник здоровья, после того как девочка попала к нему из детдома ослабленной.

В защиту Дмитриева выступали более 170 представителей культуры и искусства, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатели Дмитрий Быков, музыканты Борис Гребенщиков и режиссер Андрей Звягинцев.



Отмечается, что историк в начале 1990-х годов нашел в Карелии несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, а в 2014 году возглавил местное отделение "Мемориала".

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Фото: Piter.TV