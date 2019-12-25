Евросоюз может потребовать от РФ освободить Навального в рамках "обеспечительных мер"

Источник заявляет, что Совет предпримет попытку применения обеспечительной меры вне рамок конвенции ЕСПЧ.

Евросоюз может потребовать от РФ освободить политика Алексея Навального в рамках "обеспечительных мер". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к Совету Европы.

Отмечается, что Совет может направить требование к российской стороне через Европейский суд по правам человека.

Не исключено, что это произойдет в ближайшее время и для этого будет использована не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма. источник ТАСС, близкий к Совету Европы

По его словам, она предусмотрена правилом 39 Регламента суда. Источник заявляет, что Совет предпримет попытку применения обеспечительной меры вне рамок конвенции ЕСПЧ и без рассмотрения дела по существу. Обычно такую форму используют для жалоб на выдворение из страны незаконных мигрантов. Она предполагает запрет на депортацию.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

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