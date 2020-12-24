  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение гостайны
Сегодня, 14:40
82
smirenny

Петербургский суд назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение гостайны

0 0

Дело слушали в закрытом режиме.

В среду, 21 апреля, городской суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Г., которого обвиняли в разглашении государственной тайны, передает объединенная пресс-служба судов.

По окончанию закрытого судебного слушания, суд признал горожанина виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на один год и два месяца условно с испытательным сроком на три года и запретил работать государственной тайной любого уровня секретности сроком на два года.

Ранее мы писали, что Михаил Боярский вновь нарушил правила парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургский суд, разглашение гостайны
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии