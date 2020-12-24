Петербургский суд назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение гостайны

Дело слушали в закрытом режиме.

В среду, 21 апреля, городской суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Г., которого обвиняли в разглашении государственной тайны, передает объединенная пресс-служба судов.

По окончанию закрытого судебного слушания, суд признал горожанина виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на один год и два месяца условно с испытательным сроком на три года и запретил работать государственной тайной любого уровня секретности сроком на два года.

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Фото: Piter.TV