Суд наказал штрафом майора петербургской военной академии за взятку

За содействие в поступлении майор попросил у абитуриента 300 тысяч рублей.

Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении сотрудника Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва майора Алексея Худина. Мужчину признали виновным в получении взяток. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

За содействие в поступлении майор попросил у абитуриента 300 тысяч рублей, половину из которых он получил сразу. Оставшуюся сумму он не получил, так как его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Худин в итоге не предпринял никаких действий к поступлению юноши, так как не имел возможности в силу занимаемой им воинской должности.

Суд назначил Худину наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Также в Петербурге заведующего кафедрой биологии осудили за взятки от студентов.

Фото: Piter.TV