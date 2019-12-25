Суд продлил арест руководителю отдела полиции во Всеволожском районе

Вместе со своим заместителем и другими неустановленными лицами он заработал почти 4 млн рублей.

Приморский районный суд продлил арест сотрудника 87-го отдела полиции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти. Родион Киселев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие установило, что в период с 27 октября 2017 по 29 октября 2019 Киселев и его заместитель Митяков, а также другие сотрудники отдела полиции неоднократно получали взятки от гражданина, который занимался незаконной торговлей. Коммерсант осуществлял свою деятельность незаконно. За вознаграждение правоохранители не стали привлекать его у административной ответственности, возвращали изъятый товар и предупреждали о жалобах и заявлениях в отношении торговца. За два года должностные лица получили 3,8 млн рублей.

Киселев не согласился с ходатайством и заявил о том, что между ним и гражданином были коммерческие отношения.

Защитник настаивал на том, что дело его подопечного должны были рассматривать либо по месту совершения вменяемого в вину преступления, либо по месту нахождения следственного органа. Судебное заседание попросили отложить на более поздний срок из-за необходимости разобраться в движении денежных сумм с банковской карты Киселева.

Задержанный пробудет под стражей еще 72 часа.

О задержании стало известно накануне.

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