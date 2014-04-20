  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Сегодня, 11:21
42
lesjasap

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

0 0

Иван Сафронов будет под стражей до 7 июля.

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему журналисту и советнику генерального директора "Роскосмоса" Ивану Сафронову по уголовному делу о государственной измене. Об этом рассказали представители пресс-службы инстанции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7 июля.

пресс-служба суда

Напомним, что заседание в отношении фигуранта расследования проводится в закрытом режиме. Такие ограничения связаны с секретностью информации, которая содержится в материалах уголовного дела.

Утром 3 апреля стало известно о том, что силовые структуры провели обыски, а после задержали руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова, а по совместительству адвоката Ивана Сафронова. Юрист является основным защитником подозреваемого в госизмене.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, госизмена, иван сафронов, лефортовский суд, москва, роскосмос
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии