Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему журналисту и советнику генерального директора "Роскосмоса" Ивану Сафронову по уголовному делу о государственной измене. Об этом рассказали представители пресс-службы инстанции.
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7 июля.
пресс-служба суда
Напомним, что заседание в отношении фигуранта расследования проводится в закрытом режиме. Такие ограничения связаны с секретностью информации, которая содержится в материалах уголовного дела.
Утром 3 апреля стало известно о том, что силовые структуры провели обыски, а после задержали руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова, а по совместительству адвоката Ивана Сафронова. Юрист является основным защитником подозреваемого в госизмене.
Фото: Piter.tv
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