Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Иван Сафронов будет под стражей до 7 июля.

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему журналисту и советнику генерального директора "Роскосмоса" Ивану Сафронову по уголовному делу о государственной измене. Об этом рассказали представители пресс-службы инстанции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7 июля. пресс-служба суда

Напомним, что заседание в отношении фигуранта расследования проводится в закрытом режиме. Такие ограничения связаны с секретностью информации, которая содержится в материалах уголовного дела.

Утром 3 апреля стало известно о том, что силовые структуры провели обыски, а после задержали руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова, а по совместительству адвоката Ивана Сафронова. Юрист является основным защитником подозреваемого в госизмене.

Фото: Piter.tv