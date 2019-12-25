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В Петербурге осудили мужчину, расплатившегося за смартфон "фальшивками"
Сегодня, 14:09
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге осудили мужчину, расплатившегося за смартфон "фальшивками"

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Мужчина приобрел мобильный телефон по объявлению.

В Петербурге осудили мужчину, который расплатился за смартфон фальшивыми купюрами. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что мужчина приобрел пять поддельных купюр и отдал их в обмен на мобильный телефон, который нашел по объявлению.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: обман, фальшивые купюры
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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