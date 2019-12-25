Суд признал геноцидом зверства нацистов в Моглино в годы войны

Прокурор призвал суд отдать исторический долг.

Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в Моглино в годы Второй мировой войны. Данное постановление можно обжаловать в течение месяца с момента, когда будет изготовлено полное решение инстанции.

Во время судебного заседания прокурор Иван Грибов напомнил, что в регионе происходили истязания и убийства, которые считаются военными преступлениями против человечества. Международная конвенция по правам человека признает их особо тяжкими злодеяниями. Установлено, что 10 февраля 1939 года Гитлер определить войну как расовую. Он также заявил о необходимости уничтожения Советского Союза. Перед немцами были поставлена задача ликвидировать 30 млн человек в СССР.

Прошу установить факт имеющий юридическое значение, признать преступления нацистов на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны – геноцидом. Иван Грибов, прокурор Псковской области

Прокурор счел, что признать факт геноцида для общества является историческим долгом. Речь идет о преступлениях, происходивших в области с 1941 по 1945 года немецкими оккупантами и их сообщниками.

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