Суд приговорил Олега Навального к году условно за нарушение санитарных норм

Инстанция встала на сторону гособвинения.

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году условно за нарушение санитарных норм. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе инстанции. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 236 УК РФ за нарушение эпидемиологических правил. Во время испытательного срока фигурант расследование не может менять постоянное или временное место проживания без ведомства специализированного госоргана, контролирующего его поведение.

Суд признал Олега Навального виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. пресс-служба суда

Государственное обвинение запрашивало для Олега Навального год лишения свободы условно. Следствие считает, что брать оппозиционера Алексея Навального через социальные сети призывал людей участвовать в протестной акции в Москве. Эти он нарушил санитарные рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фигурант дела не признал вину.

Суд приговорил Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы за нарушение санитарных норм.

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