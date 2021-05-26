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Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима

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Ему также назначили штраф в размере 1,2 млн рублей и один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Российского оппозиционера Алексея Навального осудили на девять лет колонии строгого режима. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Навального обвиняли по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Помимо тюремного срока оппозиционеру назначили штраф в размере 1,2 млн рублей, а также один год ограничения свободы после освобождения из колонии. Сообщается, что приговор суда пока не вступил в силу. Его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее мы сообщали, что Навального признали виновным в мошенничестве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

Теги: алексей навальный, лефортовский суд москвы, наказание, тюремный срок
Категории: Лента новостей, Новости России,

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