Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима

Ему также назначили штраф в размере 1,2 млн рублей и один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Российского оппозиционера Алексея Навального осудили на девять лет колонии строгого режима. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Навального обвиняли по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Помимо тюремного срока оппозиционеру назначили штраф в размере 1,2 млн рублей, а также один год ограничения свободы после освобождения из колонии. Сообщается, что приговор суда пока не вступил в силу. Его можно будет обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее мы сообщали, что Навального признали виновным в мошенничестве.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT