В Лефортовском суде Москвы объявили решение по делу оппозиционера.

Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в мошенничестве. Такое решение инстанции в Лефортовском суде города Москва огласила Маргарита Котова. По мнению представительницы закона, фигурант расследования совершил хищение чужого имущества путем обмана.

Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду. постановление судьи

Напомним, что с 22 марта суд начал оглашение приговора в отношении Алексея Навального, проводимого в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области. Судья Котова огласила вывод о признании блогера виновным по всем преступным эпизодам, которые подозреваемому вменяло обвинение. Напомним, что ни касались заседаний по рассмотрению дела о клевете ветерана ВОВ Игната Артеменко. Наказание для Навального будет назначено в завершающей части приговора.

Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального.

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