ГУП "ТЭК" получил через суд теплосети и котельные в двух районах Петербурга

Ранее имущество принадлежало обанкротившемуся СПб ГУП "Пушкинский ТЭК".

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленобласти передал ГУП "ТЭК" имущественный комплекс обанкроченного СПб ГУП "Пушкинский ТЭК". Как сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК", процедура банкротства длилась пять лет, и 25 мая организацию исключили из Единого госреестра юрлиц.

Отмечается, что все пять лет банкротства "ТЭК" содержал и эксплуатировал котельные, центральные тепловые пункты и 550 километров сетей в Колпино и Пушкине по договору аренды. За эти годы трубы порядком износились и нуждались в обновлении, однако компания не могла финансировать реконструкцию сетей из-за своего статуса арендатора. Теперь новый владелец котельных и теплосетей оформляет в отношении них право хозяйственного ведения, "ТЭК" начинает ремонтировать изношенные сети.

Тем временем, на проспекте Ветеранов заменили 1820 метров изношенного трубопровода.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / "ВКонтакте"