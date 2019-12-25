На проспекте Ветеранов заменили 1820 метров изношенного трубопровода

Стоимость реконструкции теплосетей составила 592 миллионов рублей.

На проспекте Ветеранов в Петербурге продолжается реконструкция изношенных теплосетей, специалисты сделали уже 1820 метров трубопровода из планируемых 2684. Как сообщили в пресс-службе городского ГУП "ТЭК", монтаж сетей на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа пройдет с 12 по 15 июня, движение транспорта на участке полностью перекроют.

На период реконструкции специалисты построили временную теплосеть длиной почти 1,5 километра, чтобы переключить на нее потребителей. Обновленный трубопровод обеспечит качественным теплоснабжением 167 жилых домов, 16 детских садиков, 13 учебных и 5 лечебных учреждений, а также 24 других здания. Целиком работы должны завершиться 15 октября 2022 года, но реконструкцию планируют ускорить и закончить ее 31 сентября.

Стоимость реконструкции теплосетей составила 592 миллионов рублей.

В жилищном комитете Петербурга предупредили о действиях мошенников.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"