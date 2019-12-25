Суд отправил под арест обвиняемого в крупной взятке замдиректора "Ленавтодора"

По данным следствия, он получил деньги весной 2019-го года.

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему заместителю директора ГКУ "Ленавтодор". Его обвиняют в получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в сентябре 2019-го года Илья Банников вступил в сговор с директором ЛОГП "ПДРСУ №1.За взятку в размере 3,3 млн рублей мужчина намеревался оказать его содействие в заключении контракта по ремонту автомобильной дороги общего пользования "Осиновая роща - Магистральная" во Всеволожском районе. По условия Банников должен был получить 8,5% от суммы государственного контракта.

11 октября 2019 контакт на 39 млн был заключен, после чего он получил свои деньги. 2 декабря мужчине предъявили обвинение, он не признал вину и просил домашний арест.

До 31 января 2021 бывший заместитель гендиректора останется под стражей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV