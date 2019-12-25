Суд арестовал грабителя банка на Васильевском острове

Мужчина пробудет под стражей до конца сентября.

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под арест Антона Бородко, ограбившего районный филиал банка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, под стражей мужчина, признавший вину, пробудет почти до конца сентября.

В банк Бородко ворвался вечером 28 июля, размахивая оружием, и открыто похитил более миллиона рублей. Как выяснила ранее полиция, мужчина нуждался в деньгах после потери работы и решился на отчаянный шаг. Грабитель стал фигурантом по делу о разбое, похищенные деньги изъяли при обысках в его квартире.

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Фото: Piter.TV