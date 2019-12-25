Петербуржец проведет 5,5 лет в колонии за покушение на сбыт кокаина

В квартире мужчины нашли более килограмма наркотика.

Петербуржца Дениса Малюгу приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что Малюга распространял кокаин среди местных жителей. При обыске в его квартире нашли и изъяли более килограмма наркотика и иные вещества и предметы, подтверждающие причастность мужчины к сбыту запрещенных средств. В суде злоумышленник признал, что готовил запасенный дома кокаин к сбыту.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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