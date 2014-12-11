Росгвардеец, угрожавший подбросить наркотики, уволен

Антигерой резонансного видео уволен из рядов Росгвардии.

В Москве из рядов Росгвардии уволен сотрудник, который угрожал москвичу подбросить наркотики.

Сегодня ранее Piter.TV публикован резонансное видео, в котором приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии, вели себя некомпетентно, агрессивно и угрожали мужчине. Один из росгвардейцев грозился подбросить наркотики и отправить на 5 лет в тюрьму хозяина квартиры, который повздорил с соседкой.

РИА Новости со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщает, что данный сотрудник уволен из рядов ведомства. Уточняется, что у соседки есть ребенок-инвалид с таким же заболеванием, как и у ребенка росгвардейца. Якобы поэтому страж порядка так эмоционально отреагировал.

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