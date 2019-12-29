Суд отказался переселять бывшего главу "Метростроя" из квартиры в СИЗО

Следствие при обращении в суд указало на то, что Александров нарушает условия домашнего ареста.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении экс-гендиректора "Метростроя" Николая Александрова. Суд отказал следствию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Второй эпизод, в котором подозревается Александров, поставка кабелей на выполнение электромонтажных работ на Фрунзенском радиусе на сумму около 153 млн рублей. Бывший гендир "Метростроя" свою вину не признает и отказывается давать показания.

Следствие при обращении в суд указало на то, что Александров нарушает условия домашнего ареста. Он звонит с мобильного неизвестным абонентам, пользуется интернетом, также у подозреваемого есть оружие, которое он хранит с нарушением правил. Помимо этого, Александров на час уходил из дома, якобы в поликлинику, но документальных подтверждений этому нет.

В ходе разбирательства в суде оказалось, что Александров выходил из по разрешению следователя и УФСИН, а звонок делала его жена. Сведений об использовании интернета нет.

Фото: twitter / ОАО "Метрострой"