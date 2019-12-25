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Суд оштрафовал болельщиков за нахождение в состоянии опьянения на матче "Зенита" против "Брюгге"
Сегодня, 12:40
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Суд оштрафовал болельщиков за нахождение в состоянии опьянения на матче "Зенита" против "Брюгге"

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Прошлый штраф, который был им назначен в 2018-м году московским судом, они не оплатили.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности двух футбольных болельщиков, которые повторно нарушили правила поведения на спортивных соревнованиях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 20 октября Николай Хожев и Андрей Наумов во время матча находились в состоянии опьянения, у них имелись соответствующие признаки: нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза. Болельщики находились на контрольно-пропуском пункте Gate-7 стадиона "Газпром Арена". 

Ранее мужчин уже привлекали к ответственности в 2018-м году, они должны были выплатить по 3 тыс. рублей. Подсудимые вину признали, но пояснили, что о прошлом штрафе они не знали. 

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, болельщикам нельзя будет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение одного года. 

Напомним, матч завершился 2:1 в пользу бельгийской команды. 

Ранее суд оштрафовал двух футбольных фанатов за нарушения на матче "Зенита" против "Сочи". 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, зенит, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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