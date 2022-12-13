Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей

В Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор в отношении экс-мэра.

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал на 260 тысяч рублей бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан по решению Минюста России иностранным агентом) о уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление огласил судья на заседании, на котором также находились журналисты. Государственное обвинение просило назначить фигуранту штраф в размере 260тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств называлось наличие у мужчины двоих детей, положительные отзывы и характеристики, а также его благотворительную деятельность.

Суд приговорил... признать виновным и назначить ему наказание в виде в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. С учетом содержания под стражей смягчить размер назначенного штрафа на 20 тысяч рублей. Окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу* наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. судья

Напомним, что в марте текущего года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 280.3 УК РФ в отношении бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана. С августа прошлого дома подозреваемый находился под запретом определенных действий. Следствие считает, что в опубликованном в социальных сетях ролике фигурант расследования рассуждал о политической ситуации в стране, допустив высказывания, которые подрывают авторитет армии.

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