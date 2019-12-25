Елена Салеева оправдана в полном объеме.

Волжский районный суд оправдал подозреваемую в махинациях с землей экс-чиновницу в Саратове. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой инстанции. Напомним, что в уголовном деле подозревалась бывшая глава по управлению имуществом городской администрации Елена Салеева. Следствие полагало, что должностное лицо также получило взятку в 18 млн рублей.

Приговором судьи Волжского районного суда Салеева и Краснов оправданы в полном объеме...за отсутствием события преступления. пресс-служба суда

Напомним, что обвинение Елене Салеевой было предъявлено в феврале 2019 года ( по статье 290 УК РФ). Предполагалось, что чиновница вместе с бывшим начальником отдела земельного контроля выдала разрешение на строительство жилых комплексов на территории муниципальной собственности. Якобы за этот контракт Салеева и ее "сообщник" Андрей Краснов получили с 2015 по 2016 года от местных жителей взятку.

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Фото: Piter.tv