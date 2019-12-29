Суд обязал СПбГУП вернуть деньги за учебу отчисленному студенту

Молодой человек не смог продолжить обучение по состоянию здоровья.

Роспотребнадзор по Петербургу обратился во Фрунзенский районный суд с иском к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП) в защиту интересов одного из студентов. Молодой человек не смог продолжить обучение по состоянию здоровья, но деньги за обучение ему не вернули. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ведомства.

Студент оплатил заочное обучение сразу за первый и второй курс. После того, как его отчислили, университет отказался возвращать полученные средства.

Роспотребнадзор обратился в суд с целью признать пункты договора недействительными, а также взыскать деньги за неоказанные услуги и компенсацию морального вреда. Суд лишь частично удовлетворил иск студента и обязал вернуть деньги за период, когда услуги обучения не были оказаны.

Ранее петербургский суд не удовлетворил требование СПбГУП о взимании с бывшей студентки 670 тыс. рублей.

Фото: gup.ru