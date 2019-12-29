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Суд обязал СПбГУП вернуть деньги за учебу отчисленному студенту
Сегодня, 15:46
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nastya960

Суд обязал СПбГУП вернуть деньги за учебу отчисленному студенту

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Молодой человек не смог продолжить обучение по состоянию здоровья.

Роспотребнадзор по Петербургу обратился во Фрунзенский районный суд с иском к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП)  в защиту интересов одного из студентов. Молодой человек не смог продолжить обучение по состоянию здоровья, но деньги за обучение ему не вернули. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе ведомства.

Студент оплатил заочное обучение сразу за первый и второй курс. После того, как его отчислили, университет отказался возвращать полученные средства.  

Роспотребнадзор обратился в суд с целью признать пункты договора недействительными, а также взыскать деньги за неоказанные услуги и компенсацию морального вреда. Суд лишь частично удовлетворил иск студента и обязал вернуть деньги за период, когда услуги обучения не были оказаны.

Ранее петербургский суд не удовлетворил требование СПбГУП о взимании с бывшей студентки 670 тыс. рублей.

Фото: gup.ru

 

 

 

Теги: спбгуп, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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