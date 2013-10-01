Суд обязал МВД смягчить решение по Идраку Мирзализаде

Адвокат намерен добиваться полной отмены запрета въезда Мирзализаде на территорию РФ.

Замоскворецкий суд Москвы постановил смягчить наказание стендап-комику Идраку Мирзализаде с пожизненного на "разумный срок". Об этом в беседе с Mash рассказал адвокат юмориста Сергей Бадамшин.

Сам Мирзализаде не пришел на заседание, хотя ему был разрешен въезд на территорию РФ для участия в суде. Адвокат комика заявил, что намерен добиваться полной отмены запрета.

Напомним, весной текущего года в одной из программ Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских. Прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призывал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии. За свою шутку комик получил 10 суток ареста, а затем МВД признало пожизненно нежелательным его пребывание в России.

Ранее в Москве задержали лидера ОПГ, которого обвиняют в похищении бизнесмена.

Видео: Mash