В Москве задержали лидера ОПГ, которого обвиняют в похищении бизнесмена

Преступление было совершено в 2020 году, с тех пор организатор находился в розыске.

Сотрудники Следственного комитета России задержали в Москве организатора преступной группы, которая похитила предпринимателя и вымогала за освобождение 100 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, похищение состоялось летом прошлого года. Организатор и трое его приближенных вывезли бизнесмена на остров, расположенный недалеко от населенного пункта Яксатово Приволжского района Астраханской области. На протяжении нескольких дней они удерживали похищенного в палатке со связанными руками и мешком на голове.

Преступники угрожали бизнесмену убийством, а также требовали передать им сначала два с половиной миллиона долларов, однако потом снизили сумму до 100 миллионов рублей. Когда мужчина согласился отдать похитителям денежные средства, они отпустили его. После этого бизнесмен оперативно обратился в региональное отделение Федеральной службы безопасности.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Организатор преступной группировки скрылся и был объявлен в международный розыск. 29 сентября текущего года его задержали в Москве. В настоящее время остальные участники похищения отбывают тюремные сроки в колонии строгого режима.

Ранее суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации