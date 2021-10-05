Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

Суд назначил Александру Лазареву два месяца ареста.

Гайский городской суд Оренбургской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Его взяли под стражу в зале суда. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону. Заседание проходило в закрытом режиме.

По подозрению в преступлении 3 октября был задержан ранее судимый Александр Лазарев. Он признал свою вину.

По ходатайству следствия в отношении Лазарева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. из сообщения СУ СКР по Оренбургской области

В отношении Лазарева возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц, изнасиловании с угрозой убийства, о поджоге, а также о повреждении чужого имущества путем поджога и неправомерном завладении транспортным средством.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. На жертвах были обнаружены колото-резаные раны, которые, как позже определили эксперты, нанесены кухонным ножом. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже. Подозреваемый по делу был задержан 3 октября.

Ранее двух табачных контрабандистов, скрывшихся от суда в Румынии, задержали в Новой Москве.

Видео: Telegram / SHOT