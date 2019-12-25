Двух табачных контрабандистов, скрывшихся от суда в Румынии, задержали в Новой Москве

Банда осуждена в Румынии за контрабанду сигарет.

Сотрудниками МВД России задержаны иностранные граждане, находившиеся в международном розыске. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что речь идет о поимке двух мужчин и женщины. Они были обнаружены на территории Румынии в 2014 году. Банда управляла транспортными средствами (микроавтобусами), в которых находились тайники. В грузовых отсеках машин за фальшивыми стенками таможенники выявили свыше 40 тысяч пачек сигарет. Далее табак поставлялся за границу для продажи.

Злоумышленники проходят по статье за контрабанду табачных изделий. Суд Румынии признал банду виновной. До вынесения обвинительного заключения подозреваемые покинули страну. После этого их объявили в международный розыск. По информации от официального представителя МВД РФ Ирины Волк, иностранцы находились в Троицком административном округе Москвы. Вскоре преступники будут переданы запрашиваемой стороне.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

