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На Думской приезжий во время рейда напал на полицейского
Сегодня, 11:58
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На Думской приезжий во время рейда напал на полицейского

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В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Молодой мигрант оказал сопротивление полиции во время задержания на Думской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 октября около двух часов ночи во время рейда у дома 2 по Думской улице. Ири задержании за мелкое хулиганство 22-летний приезжий напал на полицейского.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Несколько дней назад на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры.

Фото: Piter.tv

Теги: думская улица, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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