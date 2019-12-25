На Думской приезжий во время рейда напал на полицейского

В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Молодой мигрант оказал сопротивление полиции во время задержания на Думской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 октября около двух часов ночи во время рейда у дома 2 по Думской улице. Ири задержании за мелкое хулиганство 22-летний приезжий напал на полицейского.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело.

Несколько дней назад на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры.

Фото: Piter.tv