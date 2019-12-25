Горсуд Петербурга отклонил жалобу Хованского на решение о продлении ареста

Он останется в СИЗО до 8 ноября.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу Юрия Хованского на решение о продлении ареста. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На прошлой неделе Куйбышевский районный суд вновь продлил арест блогеру, составив его в СИЗО до 8 ноября. Спустя три дня Хованский пожаловался на ухудшение состояния здоровья в СИЗО. Он не терял надежду, что его отпустят под домашний арест.

По словам блогера, в СИЗО он находится уже четыре месяца: ему тяжело спать, есть, нормально работать. В качестве доводов он также использовал тот факт, что у него есть гражданская жена, престарелые родители, постоянный источник дохода (он является самозанятым блогером). По его словам, суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению.

Адвокаты поддержали доводы блогера, также попросили отменить постановление Куйбышевского суда и избрать Хованскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда оставила без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Напомним, блогер обвиняется в оправдании терроризма. В июне Хованского задержали. Причиной стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад. В ней Хованский глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Позже подсудимый признал свою вину и написал письмо с извинениями.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов