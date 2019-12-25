Суд оставил депутата Максима Резника под домашним арестом

За депутата поручились 429 человек, но подписи не приняли.

Санкт-Петербургский городской суд оставил под домашним арестом депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника. Об этом 4-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Решение Октябрьского районного суда обжаловать не удалось. За Резника поручились 429 человек. Они подписались под тем, что депутат не скроется от следствия. Суд отказался приобщать подписи к материалам дела, так как они не были нотариально заверены.

Сторона защиты просила отменить постановление районного суда, либо изменить его, указав в виде меры залог в 500 тысяч рублей. Резник пообещал, что не покинет страну, но решение все же было принято не в его пользу.

Из-за того, что Резник не может выйти из дома, ему пришлось прекратить избирательную кампанию. Он обвиняется в незаконном приобретении наркотиков.

Фото: ВКонтакте / Максим Резник