В Ленобласти задержали владельца хостела, где 123 мигранта заразились коронавирусом

Суд не стал арестовывать мужчину, а избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте владельца хостела, расположенного в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленобласти. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

В ходе рейда Роспотребнадзора, СК и полиции был выявлен нелегальный хостел, в котором проживали мигранты. Всего на территории общежития находились 472 человека. По последним данным, из них 123 заразились коронавирусом. Из-за большого числа заразившихся людей было решено организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Расследование продолжается.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти