Арбитражный суд назначил сети магазинов "Детки" внешнего управляющего

С конца 2021 года компания закрыла более 20 своих магазинов.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении компании "Детки". Об этом сообщается на сайте суда.

Временным управляющим компании стал Сергей Носов из союза арбитражных управляющих "Авангард". Процедура наблюдения введена на полгода. Компания еще в марте сама стала инициатором банкротства. Сумма долга составляет 22,4 млн рублей.

С конца 2021 года компания закрыла более 20 своих магазинов. На данный момент продолжают работать шесть точек: четыре – в Петербурге и по одному – в Сестрорецке и Пушкине.

Компания "Детки" работала с 2015 года.

Фото: ВКонтакте / Сеть магазинов "Детки"