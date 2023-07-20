Мишустин: На ряд детских товаров будет снижен налог на добавленную стоимость

Глава кабмина РФ рассказал о расширении списка производителей с льготными условиями.

Правительство России снижает налог на добавленную стоимость для ряда детских товаров. По поручению главы государства Владимира Путина кабинет министров расширил перечень изделий, на которые в два раза (до 10%) будет снижен НДС. В обновленный список попали автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми. Льготным налогообложением в настоящее время уже пользуются производители и продавцы детских кроваток, одежды и обуви, колясок и матрацев, принадлежностей для образования и творчества.

Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России