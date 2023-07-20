Мишустин: На ряд детских товаров будет снижен налог на добавленную стоимость

Правительство России снижает налог на добавленную стоимость для ряда детских товаров. По поручению главы государства Владимира Путина кабинет министров расширил перечень изделий, на которые в два раза (до 10%) будет снижен НДС. В обновленный список попали автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми. Льготным налогообложением в настоящее время уже пользуются производители и продавцы детских кроваток, одежды и обуви, колясок и матрацев, принадлежностей для образования и творчества.
Подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 млрд рублей ежегодно, что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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