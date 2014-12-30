Правительство профинансирует расселение аварийного жилья в Подмосковье

Глава кабмина России оценил дополнительные средства на программу по обновлению жилищного фонда страны.

Российское правительство профинансирует расселение аварийного жилья на территории Московской области. Соответствующей информацией с коллегами на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что согласно поручению главы государства ведет ускоренная работа по вопросу зданий, которые стали непригодными для жизни до 1 января 2017 года. В шестилетнюю программу из федерального бюджета выделены денежные средства в размере более 430 миллиардов рублей.

Все бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно, чтобы люди, для которых мы реализуем такие проекты, увидели абсолютно конкретные результаты этой работы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что блогодаря опережающему финансированию со стороны властей до конца 2023 года пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые дома. Это произойдет в более чем половине регионов страны. Также правительство выделит дополнительное финансирование на Подмосковье в размере свыше 1,4 миллиардов рублей. Такая сумма позволит администрации обновить около 18 тысяч квадратных метров жилья.

Мишустин: оборудование районов обороны на всех необходимых рубежах практически завершено.

Фото и видео: Правительство России