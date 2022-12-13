Дезинсектора продуктового магазина в Москве будут судить из-за смертельного отравления покупателей арбузами

Люблинский суд Москвы рассмотрел дело работника службы дезинфекции одного из столичных продуктовых магазинов на Совхозной улице Антона Котова. Как сообщил источник телеканала "360", мужчина обвиняется в гибели посетителей после отравления купленными арбузами.
Представитель подсудимого заявил, что Котову запрещено общаться с журналистами.
Комментировать пока ничего не будем. В ходе судебного разбирательства будем давать комментарии за пределами зала заседания.
Представитель Антона Котова
Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2021 года. В то время в больницу были доставлены 3 женщины из одной семьи, у них наблюдались симптомы острого отравления. Бабушка с внучкой скончались в медучреждении, выжила только мать девочки. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец через курьера пытался сбыть наркотики.
Фото: Piter.TV
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