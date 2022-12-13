Дезинсектора продуктового магазина в Москве будут судить из-за смертельного отравления покупателей арбузами

В 2021 году после покупки ягоды в больницу были доставлены 3 женщины из одной семьи. Бабушка и внучка скончались, выжила только мать девочки.

Люблинский суд Москвы рассмотрел дело работника службы дезинфекции одного из столичных продуктовых магазинов на Совхозной улице Антона Котова. Как сообщил источник телеканала "360", мужчина обвиняется в гибели посетителей после отравления купленными арбузами.

Представитель подсудимого заявил, что Котову запрещено общаться с журналистами.

Комментировать пока ничего не будем. В ходе судебного разбирательства будем давать комментарии за пределами зала заседания. Представитель Антона Котова

Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2021 года. В то время в больницу были доставлены 3 женщины из одной семьи, у них наблюдались симптомы острого отравления. Бабушка с внучкой скончались в медучреждении, выжила только мать девочки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец через курьера пытался сбыть наркотики.

Фото: Piter.TV