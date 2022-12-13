По версии следствия, обвиняемый в начале августа 2022 года под видом доставки товара передал курьеру гашиш, но был задержан полицейскими.

Петербуржец через курьера пытался сбыть наркотики. Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего мужчины.

По версии следствия, обвиняемый в начале августа 2022 года под видом доставки товара передал курьеру гашиш, но был задержан полицейскими. Запрещенное вещество изъяли.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно в Красном Селе нашли наркоплантацию в квартире.

Фото: Piter.tv